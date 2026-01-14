Truy bắt kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, tổ chức truy bắt nghi phạm gây ra hai vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh và khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Hiện trường vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A khiến nữ công nhân 20 tuổi thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A xảy ra vụ việc nữ công nhân (sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ) bị đâm nhiều nhát bằng dao dẫn tới tử vong ngay trên đường.

Hung thủ sau khi gây án đã lấy đi chiếc xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Nghi phạm tiếp tục tấn công, gây án tại khu vực Hoàng Nha, xã Lạc Đạo khiến người phụ nữ tử vong.

Sau đó, hung thủ tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo dùng dao tấn công người phụ nữ sinh năm 1982, quê xã Lạc Đạo. Nạn nhân tử vong do bị đâm trúng vị trí hiểm.

Sau khi gây án, hung thủ cũng lấy đi một số tài sản của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nghi phạm gây án được camera nhà dân ghi lại.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm gây án là Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại Thanh Đặng, xã Lạc Đạo).

Kẻ này lấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển số 28FN-094.49 của bị hại để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm.

Cơ quan chức năng cảnh báo Kiều Ngọc Anh là đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi ẩn náu của kẻ này, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận mà cần báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 113 hoặc có thể báo cho Công an xã Như Quỳnh (đồng chí Tùng, số điện thoại: 0986.328.345) hoặc liên hệ trụ sở công an nơi gần nhất.