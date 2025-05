Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn với ba người để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến hành vi sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ.

Các bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Toan (52 tuổi, ở tổ 12, phường Kim Tân, TP Lào Cai), Tạ Văn Hải (54 tuổi) và Lê Thị Thắm (52 tuổi), đều sống ở thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai.

Trước đó, ngày 23/5, khi kiểm tra đồng loạt các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn, các lực lượng chức năng ở Lào Cai phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình ông Lưu Văn Vẽ (sinh năm 1969, trú tại phường Bắc Cường) và gia đình ông Tạ Văn Hải sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để ngâm ủ giá đỗ.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Trần Thị Toan. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Tại cơ quan điều tra, những người này thừa nhận đã pha hóa chất 6-BAP với nước vôi trong để ngâm ủ giá với mục đích làm cho giá đỗ mập, trắng, không mọc rễ và đạt sản lượng cao hơn.

Từ tháng 5/2024 cho đến khi bị phát hiện, hai cơ sở này sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 348 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất nói trên. Những mẻ giá này được phân phối rộng rãi tới nhiều chợ dân sinh, các cửa hàng rau củ tại Lào Cai và các địa phương lân cận.

Dung dịch 6-Benzylaminopurine được dùng để ngâm ủ giá đỗ. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Giám định các dung dịch thu giữ tại hiện trường, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định đó là chất 6-Benzylaminopurine, một chất độc hại bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do tác động xấu đến sức khỏe con người.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng 6-BAP có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và có nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Các bị can dùng nước vôi trong pha lẫn hóa chất để ngâm ủ giá đỗ. (Ảnh: Thanh Tuấn)