Ông Lê Bằng An làm tân Tổng giám đốc Hanoi Metro

(VTC News) -

Chiều 23/9, UBND TP Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Bằng An làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro).

Phát biểu tại lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đường sắt đô thị là trụ cột của hệ thống giao thông công cộng, giúp giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng kết nối và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực đô thị.

Đường sắt đô thị còn là yếu tố then chốt để xây dựng đô thị hiện đại, thông minh và bền vững. Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, Hanoi Metro đã từng bước làm chủ công nghệ, vận hành ổn định 2 tuyến đường sắt đô thị (Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội) với chiều dài khoảng 21,5km, vận chuyển trên 60.000 lượt hành khách/ngày. Việc đưa vào hoạt động của 2 tuyến này đã bước đầu thay đổi thói quen đi lại của người dân theo hướng văn minh, hiện đại.

Ông Lê Bằng An được bổ nhiệm làm tân Tổng giám đốc Hanoi Metro. (Ảnh: Tuấn Lương).

Phó Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng Tổng giám đốc Hanoi Metro Lê Bằng An cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Hanoi Metro tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ đường sắt đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.

Ông Lê Bằng An, sinh ngày 13/9/1975. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Hanoi Metro, ông Lê Bằng An là Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.