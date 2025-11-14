Khởi công công trình hữu nghị trường Tiểu học Sang Sovan ở Campuchia

(VTC News) -

Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Tây Ninh, sáng 14/11, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2 tiếp tục diễn ra với các hoạt động tại tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Mở đầu bằng lễ đón đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Bavet.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và đoàn đại biểu tới tham dự lễ khởi công.

Rời cửa khẩu quốc tế Bavet, đoàn đại biểu hai nước dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng.

Trường Tiểu học Sang Sovan được xây dựng mới trên diện tích 30.000 m², với 7 toà nhà, là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ. Khuôn viên trường sẽ được xây dựng sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao, có thể tiếp nhận đào tạo cho hơn 400 học sinh.

Khu vực xây dựng trường là nơi có truyền thống cách mạng, mang dấu ấn lịch sử trong quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây không chỉ là một ngôi trường mới mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tới sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao tượng trưng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tặng Nhà trường.

Trong suốt chặng đường lịch sử, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đã luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Ngày nay, hai nước tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ ấy bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

“Tôi tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành, ngôi trường này sẽ là nơi gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh, đồng thời là cây cầu bền vững nối liền tình cảm giữa quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Chúc trường Tiểu học Sang Sovan sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, thầy trò Nhà trường gặt hái nhiều thành công trong công tác đào tạo, giảng dạy và trở thành ngôi trường điểm của địa phương”, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước và đoàn đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường Tiểu học Sang Sovan.

Trong khuôn khổ giao lưu, đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Được thành lập vào năm 1994, Bộ tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng có chức năng, nhiệm vụ là giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận và hợp tác quốc tế.