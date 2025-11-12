Tổng duyệt Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), không khí chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 diễn ra sôi nổi, khẩn trương và trang trọng.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra công tác chuẩn bị và buổi tổng duyệt Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.
Khu vực cửa khẩu rợp cờ hoa người dân vẫy chào, hô vang "Việt Nam - Campuchia".
Các đơn vị tham gia duyệt đội hình, đội ngũ, nghi thức đón tiếp được thực hiện chỉn chu, thể hiện tinh thần sẵn sàng cao nhất.
Tại buổi tổng duyệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chi tiết để buổi giao lưu chính thức diễn ra an toàn, trang trọng, đúng nghi lễ quân đội và mang đậm tinh thần hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Diễn tập quân y.
Quân y Việt Nam và Campuchia diễn tập phối hợp cấp cứu bệnh nhân gặp tai nạn lao động.
Học sinh Việt Nam và Campuchia giao lưu văn nghệ tại trường Tiểu học Bến Cầu.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia là hoạt động thường niên, có ý nghĩa sâu sắc trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 13 đến 14/11, tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
