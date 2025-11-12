Tổng duyệt Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia là hoạt động thường niên, có ý nghĩa sâu sắc trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân hai nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 được tổ chức từ ngày 13 đến 14/11, tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia.