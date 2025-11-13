Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai được tổ chức từ ngày 13 đến 14/11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Trước đó, hồi tháng 5/2022, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ) với nhiều hoạt động ý nghĩa của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia.