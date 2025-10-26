Khoảnh khắc Tổng thống Trump nhún nhảy cùng vũ công khi đến sân bay Malaysia

(VTC News) -

Khoảnh khắc ông Trump nhún nhảy khi đến sân bay Malaysia. (Video: X)

Sáng 26/10, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ông được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Nội vụ Saifuddin Nasution Ismail đón tiếp tại đường băng gần khu phức hợp VIP của sân bay.

Khi nhà lãnh đạo Mỹ bước đi trên thảm đỏ, đám đông chờ đợi hai bên vẫy lá cờ của Mỹ và Malaysia chào mừng. Trong khi đó, nhóm vũ công mặc trang phục với màu sắc đại diện cho các dân tộc chính của Malaysia nhảy múa. Đáp lại, ông Trump cũng nhún nhảy, giơ tay hưởng ứng theo tiếng nhạc.

Chuyến thăm Malaysia của ông Trump đánh dấu lần đầu tiên ông xuất hiện tại Đông Nam Á trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đến thăm Philippines cùng Việt Nam vào năm 2017 và thăm Singapore vào năm 2018.

Đối với Malaysia, đây là lần thứ ba một vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm và hơn một thập kỷ kể từ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2014. Trước đó, vị Tổng thống Mỹ duy nhất đến thăm Malaysia là Lyndon B. Johnson vào năm 1966.

Tại Malaysia, ông Trump chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia. Thỏa thuận được ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, đánh dấu bước tiến chính thức hướng tới chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc biên giới hai nước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả đây là "thỏa thuận hòa bình vĩ đại mà tôi tự hào là người làm trung gian giữa Campuchia và Thái Lan".