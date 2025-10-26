Ông Trump dọa áp thuế thêm 10% lên hàng hóa Canada

(VTC News) -

Hôm 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan của Mỹ với Canada thêm 10% để trả đũa quảng cáo chống thuế quan do chính quyền tỉnh Ontario, Canada tài trợ. Tuyên bố được đăng trên tài khoản Truth Social chính thức của ông Trump.

“Vì họ bóp méo sự thật nghiêm trọng và có hành vi thù địch, tôi sẽ tăng thuế quan đối với Canada thêm 10% so với mức họ đang phải trả hiện nay”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cáo buộc quảng cáo có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Ronald Reagan nói về nội dung thuế quan tiêu cực là "gian lận" và cho biết "mục đích duy nhất" của quảng cáo này là "hy vọng rằng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đến 'giải cứu' họ về thuế quan mà họ sử dụng trong nhiều năm nhằm gây tổn hại cho Mỹ".

Tổng thống Trump viết: "Giờ đây, Mỹ có thể tự bảo vệ mình trước mức thuế quan cao và áp đặt của Canada cùng tất cả các nước trên thế giới".

Hôm 24/10, Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết tỉnh sẽ tạm dừng chiến dịch quảng cáo tại Mỹ bắt đầu từ ngày 27/10, sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Canada Mark Carney, trong nỗ lực mở lại cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Ông Ford cũng thừa nhận tỉnh Ontario chi 75 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo tại Mỹ, trong đó có quảng cáo ông Reagan được trích dẫn phát biểu phản đối thuế quan đánh vào hàng hóa nước ngoài, cho rằng thuế quan gây ra tình trạng mất việc làm và chiến tranh thương mại.

Quỹ và Viện Ronald Reagan cho rằng quảng cáo của chính quyền Ontario xuyên tạc nội dung bài phát biểu của cựu Tổng thống Ronald Reagan hồi tháng 4/1987, và việc chỉnh sửa lời nói của ông mà không có sự cho phép.

Sau khi quảng cáo này xuất hiện, ông Trump cũng tuyên bố chấm dứt toàn bộ cuộc đàm phán thương mại với Canada. Ông Trump nhấn mạnh: "Dựa trên hành vi nghiêm trọng của họ, tất cả cuộc đàm phán thương mại với Canada sẽ chấm dứt từ đây".

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico. Họ cũng là nước mua nhiều hàng Mỹ nhất. Năm ngoái, ước tính nước này mua 349 tỷ USD hàng Mỹ và xuất khẩu 412 tỷ USD sang nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, quan hệ thương mại Mỹ - Canada ngày càng trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây, do vấn đề thuế quan.