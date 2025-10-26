Tổng thống Trump sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để giảm căng thẳng thương mại

Nói với các phóng viên khi bắt đầu chuyến công du 3 nước châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng nhượng bộ để có thể đạt thoả thuận thương mại với Trung Quốc. Ông hy vọng Trung Quốc cũng sẽ có hành động tương tự nếu không muốn bị áp thêm thuế quan đối với hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Trump cho biết thêm, hiện mức thuế Mỹ áp với hàng hoá Trung Quốc đang ở mức 157% và đó là mức thuế Trung Quốc khó có thể duy trì. Nếu Bắc Kinh muốn hạ thấp mức thuế này thì phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định từ Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp đặt thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng 11 nếu nước này không dỡ bỏ các hạn chế chặt chẽ đối với hoạt động xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào tuần tới.

Cũng liên quan tới vấn đề thuế quan, Tổng thống Trump sẽ tăng thuế thêm 10% với Canada. Thông tin được ông đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, Mỹ tuyên bố ngừng mọi cuộc đàm phán thuế quan với nước láng giềng Canada với lý do tỉnh Ontario đã sử dụng những câu trích dẫn bị bóp méo của cố Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích mức thuế quan của ông Trump.