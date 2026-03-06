(VTC News) -

Khoảnh khắc Mỹ tung đòn tập kích tàu sân bay không người lái của Iran.

Video cho thấy hai vụ nổ làm rung chuyển một con tàu lớn trên biển. "Hôm nay, một tàu sân bay không người lái của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II bị trúng đạn và hiện đang bốc cháy", CENTCOM viết trên X.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu này bị trúng đạn trong đợt tấn công đầu tiên được phát động vào ngày 28/2.

Tàu sân bay không người lái IRIS Shahid Bagheri từng gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào năm 2025. Theo Press TV, đường băng dài 180m của tàu được thiết kế để chứa các máy bay không người lái giám sát và chiến đấu cũng như trực thăng.

Hôm 4/3, tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu ​​khu trục IRIS Dena của Iran trong vùng biển quốc tế gần Sri Lanka khi tàu này đang trở về từ cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức. Theo Colombo, Hải quân Sri Lanka cứu được 32 thủy thủ, trong khi ít nhất 87 người thiệt mạng và 61 người vẫn mất tích.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi lên án vụ chìm tàu IRIS Dena là “hành động tàn bạo trên biển”.

Cùng thời điểm, Mỹ tuyên bố đánh chìm hơn 30 tàu của Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra, trong khi những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của lực lượng Tehran giảm đáng kể.

Cụ thể, "những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran giảm 90% kể từ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc xung đột.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng giảm 83% kể từ ngày đầu tiên", người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết.