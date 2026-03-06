Tổng thống Mỹ muốn tham gia lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran

Phát biểu trên truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington cần có vai trò trong việc lựa chọn người kế nhiệm nhằm bảo đảm Iran có một nhà lãnh đạo có thể mang lại hòa bình và ổn định.

Ông Trump cũng cho rằng khả năng con trai của ông Khamenei kế nhiệm là “không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo rằng nếu một lãnh đạo theo đường lối cứng rắn lên nắm quyền, Mỹ có thể phải đối mặt với nguy cơ xung đột mới với Iran trong vòng vài năm tới.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Trước đó, trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu, ông Trump lại kêu gọi người dân Iran tự tiếp quản chính phủ của mình sau khi các hoạt động quân sự kết thúc.

Theo hiến pháp Iran, lãnh đạo tối cao được lựa chọn bởi Hội đồng Chuyên gia Iran. Một thành viên của cơ quan này, giáo sĩ Mohsen Qomi, cho biết quá trình lựa chọn lãnh đạo tối cao mới của Iran đang bước vào giai đoạn cuối.