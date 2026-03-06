Mỹ tuyên bố đánh chìm hơn 30 tàu của Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột

(VTC News) -

Hôm 5/3, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Coope phát biểu trong cuộc họp báo: "Hiện tại chúng tôi đã đánh chìm hơn 30 tàu và chỉ trong vài giờ qua, chúng tôi tấn công một tàu sân bay không người lái của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II. Và ngay lúc này, nó đang bốc cháy".

Trong khi đó, "những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran giảm 90% kể từ ngày đầu tiên bắt đầu cuộc xung đột. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng giảm 83% kể từ ngày đầu tiên", người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk tới mục tiêu ở Iran. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Ngày 28/2, Mỹ phối hợp với lực lượng Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn chống lại Iran và Iran lập tức đáp trả bằng cách phóng hàng loạt máy bay không người lái tấn công và tên lửa vào nhiều quốc gia trong khu vực.

Phá hủy khả năng tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran là hai trong số những mục tiêu chính mà Washington tuyên bố thực hiện trong chiến dịch chống lại Iran.

Cùng thời điểm, một tàu chở dầu nổ ở vùng biển ngoài khơi Kuwait gây ra sự cố tràn dầu khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel và Iran làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hải ở Vịnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng ở Vịnh và là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

“Thuyền trưởng của một tàu chở dầu đang neo đậu báo cáo đã chứng kiến ​​và nghe thấy một tiếng nổ lớn ở mạn trái, sau đó nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi khu vực. Có dầu tràn ra nước từ một thùng chứa hàng, có thể gây ra một số tác động đến môi trường”, ngoài khơi khu vực Mubarak Al-Kabeer của quốc gia vùng Vịnh, UKMTO đăng tải trên X.

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết vụ nổ xảy ra “ngoài vùng lãnh hải của Kuwait”, cách cảng Mubarak Al-Kabeer ít nhất 60km.

Hiện tại, Iran đã tiến hành làn sóng tấn công thứ 19 nhằm vào Israel và tài sản của Mỹ tại Trung Đông, theo đài Press TV và hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tasnim dẫn lời IRGC cho biết đợt tấn công mới nhất bao gồm việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các “căn cứ khủng bố của Mỹ”.