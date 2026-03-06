Iran phản công dữ dội, phóng tên lửa mạnh nhất Khorramshahr-4 vào Israel

(VTC News) -

Video được cho là hình ảnh tên lửa Khorramshahr-4 tấn công Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận việc sử dụng Khorramshahr-4, cho biết các tên lửa được phóng trong làn sóng tấn công thứ 19 của chiến dịch mà Tehran gọi là “Lời hứa đích thực” (True Promise Operation).

Trước đó, một số video chưa xác thực trên mạng xã hội, được cho là hình ảnh tên lửa Khorramshahr-4, một trong những vũ khí nặng và hiện đại nhất trong kho tên lửa của Tehran tấn công Israel. Các vụ cháy và thiệt hại đã được ghi nhận tại ít nhất ba địa điểm trong và xung quanh Tel Aviv.

Các nhà quan sát theo dõi vụ tấn công cũng cho biết dấu vết các vụ nổ nhỏ rải rác tại nhiều khu vực ở miền trung Israel cho thấy Khorramshahr-4 có thể đã được sử dụng.

Video được cho là hình ảnh Iran phóng tên lửa Khorramshahr-4 tấn công Israel.

Loại tên lửa này được biết đến với khả năng mang đầu đạn chùm, có thể tách ra và phát tán nhiều khối thuốc nổ nhỏ trên diện rộng. Các bức ảnh hiện trường lan truyền trên mạng cho thấy mô hình hư hại phân tán đặc trưng, phù hợp với thiết kế của loại vũ khí này.

Theo IRGC, các đầu đạn nặng khoảng 1.000 kg đã được nhắm vào trung tâm Tel Aviv, sân bay quốc tế Ben Gurion và một căn cứ không quân Israel mà họ gọi là “Căn cứ số 27”.

Video được cho là hình ảnh tên lửa Khorramshahr-4 tấn công Israel.

Tuy nhiên, quân đội Israel bác bỏ tuyên bố này, nói rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn toàn bộ tên lửa đạn đạo Iran trong đêm, và chỉ có một tên lửa phóng vào buổi sáng rơi xuống khu đất trống ở một thị trấn miền trung.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng cho biết không tồn tại “Phi đội 27” trong không quân nước này. Theo họ, IRGC có thể đang nhắc tới Căn cứ không quân Lod (Airbase 27) – cơ sở đã đóng cửa từ năm 2010.

Các nhà phân tích nhận định việc Iran tuyên bố nhắm vào sân bay Ben Gurion, cửa ngõ hàng không quốc tế chính của Israel, có thể nhằm phát đi tín hiệu rằng Tehran muốn làm gián đoạn hoạt động hàng không của Israel, tương tự tác động mà các cuộc không kích phương Tây gây ra đối với hạ tầng dân sự của Iran.

Khorramshahr-4, còn được gọi là Kheibar, được xem là tên lửa đạn đạo mạnh nhất từng được xác nhận trong kho vũ khí của Iran.

Một thử nghiệm của Khorramshahr-4. (Nguồn: Reuters)

Vũ khí này lần đầu được công bố vào tháng 5/2023, có tầm bắn khoảng 2.000 km, chiều dài: khoảng 13 mét, trọng lượng đầu đạn: khoảng 1.500 kg. Theo các quan chức Iran, tên lửa có thể đạt tốc độ Mach 16 ngoài khí quyển và Mach 8 khi quay trở lại khí quyển.

Điểm khiến loại vũ khí này đặc biệt khó đánh chặn là cấu hình đầu đạn chùm. Theo các đánh giá trước đây của Israel, đầu đạn có thể tách ra ở độ cao khoảng 7 km, giải phóng khoảng 20 bom nhỏ, mỗi bom mang khoảng 2,5 kg thuốc nổ, rải trên khu vực rộng tới 16 km.

Tên lửa cũng được trang bị phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động, hệ thống điều hướng vệ tinh và nhiên liệu hypergolic, cho phép chuẩn bị phóng trong dưới 12 phút, rút ngắn đáng kể thời gian phát hiện trước khi phóng.

Tư lệnh lực lượng không gian của IRGC, Tướng Amir Ali Hajizadeh, từng tuyên bố một quả Khorramshahr-4 có thể tấn công tới 80 mục tiêu riêng biệt nhờ khả năng phát tán đầu đạn.

Dòng tên lửa Khorramshahr được cho là phát triển từ công nghệ Hwasong-10 của Triều Tiên và đã trải qua bốn thế hệ nâng cấp kể từ lần thử nghiệm đầu tiên năm 2017.

Tên gọi “Kheibar” lấy từ Trận Khaybar ở thế kỷ VII, một biểu tượng lịch sử mang nhiều ý nghĩa chính trị trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel.