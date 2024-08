Khi nào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón mưa giải nhiệt?

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 9/8

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới và cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Ngày 8/8, nắng nóng bao trùm nam Sơn La, Hòa Bình, Đông Bắc Bộ, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Mai Châu (Hòa Bình) 37,5 độ C, Láng (Hà Nội) 37,5 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 37,5 độ C...

Thanh Hóa đến Phú Yên cũng trải qua ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Như Xuân (Thanh Hóa) 38,1 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,3 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,6 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39 độ C...

Ngày 9-10/8, Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, trong đó nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C.

Cũng trong 2 ngày này, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua chuỗi ngày oi nóng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Từ khoảng 11/8, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ khả năng kết thúc. Khoảng 12-13/8, nắng nóng ở Trung Bộ có thể dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở Hà Nội và các vùng miền trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 10/8 đến ngày 18/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong đó, thời kỳ từ đêm 10-14/8, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của cơ quan khí tượng, thời tiết Thủ đô ngày 10/8 tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C, trời ít mây.

Ngày 11/8, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh, dao động ngưỡng 28-34 độ C, trời chuyển mưa rào và dông. Từ 12-15/8, nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô sẽ giảm 1 độ C qua mỗi ngày, trời mưa dông.

Từ 16-18/8, nhiệt độ Hà Nội gia tăng trở lại, cao nhất 32-33 độ C. Trong đó, ngày 17-18/8, trời có mây, không mưa.