Hàng vạn du khách 'giải nhiệt' ở các bãi biển ở Hải Phòng, Quảng Ninh

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách du lịch tắm biển, vui chơi, lực lượng chức năng luôn tục trực, quan sát, cảnh báo an toàn, giúp du khách có kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn tại Hạ Long.