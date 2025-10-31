Khi lý tưởng dẫn đường cho đức tin

Từ triết lý “Nước vinh, đạo sáng”, hàng nghìn tín đồ, chức sắc và đảng viên nơi Đất Thánh đang biến niềm tin thành hành động cụ thể: gìn giữ đời sống văn hóa, giúp nhau làm ăn, góp sức cho cộng đồng để đức tin tôn giáo trở thành sức mạnh gắn kết trong ánh sáng lý tưởng của Đảng.

Khuyến khích tín đồ vào Đảng Trong căn phòng nhỏ nép bên hông Thánh thất Cao Đài Tây Ninh, Phối sư Ngọc Hồng Thanh tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa. Trên bàn làm việc, những tập kinh sách đặt cạnh Hiến pháp và tài liệu nghị quyết Đảng bộ, như một hình ảnh dung dị cho thấy: Đức tin tôn giáo được soi sáng trong ánh sáng lý tưởng của Đảng - nơi đạo và đời cùng hướng về con người.

“Nước vinh, đạo sáng”, ông bắt đầu câu chuyện bằng triết lý căn cốt ấy của Cao Đài. “Đạo không thể hưng thịnh nếu đất nước không yên bình, không phát triển, người dân không được ấm no. Vì thế, tín đồ phải yêu nước, phải cùng chính quyền làm việc thiện. Đó cũng là phấn đấu thành người tín đồ tốt”, ông khẳng định.

Cao Đài là một trong những tôn giáo nội sinh lớn nhất Việt Nam. Triết lý thương yêu, nhân nghĩa, coi mọi người là anh em, được Hội Thánh xem là nền tảng cho sự gắn bó giữa tín đồ và dân tộc.

"Tinh thần của tín đồ là tương thân tương ái, làm phước lành. Đảng và chính quyền luôn tạo điều kiện để các hoạt động thiện nguyện được triển khai rộng rãi, thuận lợi. Chúng tôi chưa bao giờ thấy có khoảng cách, ngược lại luôn cảm nhận được sự đồng hành. Đó không chỉ là sự tạo điều kiện, mà còn là minh chứng cho quan điểm nhất quán của Đảng: Tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, tồn tại lâu dài trong ánh sáng chủ nghĩa xã hội”, ông chia sẻ.

Điểm nhấn quan trọng mà vị phối sư nhắc tới chính là sự nhập cuộc của tín đồ, chức sắc vào đời sống chính trị.

Chức sắc, chức việc ở đạo Cao Đài, tùy khả năng, tùy nơi cư trú, đều được kêu gọi tham gia tổ chức xã hội, chính trị địa phương. Từ Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân… đều có sự góp mặt của tín đồ Cao Đài.

Đạo Cao Đài luôn khuyến khích thanh niên, đặc biệt là những tín đồ có học thức, đạo hạnh, tham gia tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Tín đồ nào đủ phẩm chất, năng lực, có nguyện vọng vào Đảng thì đó không chỉ là phước lành cho bản thân, mà còn là niềm tự hào của cả cộng đồng. Đó là cách tốt nhất để họ phụng sự dân tộc, và cũng là cách để làm sáng đạo của mình”, ông nói.

Phối sư Ngọc Hồng Thanh tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Toà thánh.

Trong mắt vị phối sư, khuyến khích tín đồ phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là lời kêu gọi, mà là một chiến lược để tạo nên thế hệ cầu nối, những người hiểu đạo, giữ đạo nhưng đồng thời trung thành với lý tưởng cộng sản. Chính họ sẽ góp phần củng cố niềm tin chính trị - xã hội ở vùng đạo Cao Đài lớn nhất cả nước.

Phối sư ví đạo như con sông nhỏ, còn Đảng là biển lớn: “Sông nào cũng chảy về biển. Biển cả ấy là Đảng - nơi quy tụ mọi dòng chảy của đức tin và lòng dân để cùng hướng đến mục tiêu chung: phụng sự con người, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc”.

Câu ví ấy không chỉ là ẩn dụ, mà là cách nhìn thấu đáo về mối quan hệ giữa tôn giáo và lý tưởng. Trong tư tưởng của những người chức sắc như ông, Đảng là mặt trời soi sáng, là biển lớn thu nhận mọi dòng chảy thiện lành.

Bởi nếu tôn giáo giúp con người tìm thấy bình yên trong tâm hồn, thì Đảng giúp con người tìm thấy ý nghĩa trong hành động. Nếu tôn giáo hướng con người đến điều thiện, thì lý tưởng cộng sản dẫn con người đi xa hơn - đến tự do, công bằng và hạnh phúc.

Trong ánh sáng của Đảng, những dòng nước của đức tin không tan biến, mà hòa vào nhau, tạo thành đại dương nhân ái và tiến bộ. Những tín đồ Cao Đài theo Đảng không phải để mất đi bản sắc, mà để cùng hội tụ trong lý tưởng chung: Phụng sự nhân dân, dựng xây xã hội công bằng, văn minh - điều mà cả giáo lý tôn giáo lẫn tư tưởng cộng sản đều hướng tới.

Sức mạnh đại đoàn kết Nếu như từ phía Hội Thánh, tinh thần nhập thế của tín đồ được thể hiện qua triết lý “nước vinh, đạo sáng”, thì từ phía chính quyền, sự hiện diện của tín đồ và chức sắc Cao Đài trong hệ thống chính trị lại được chứng minh bằng những con số thuyết phục.

Toà thánh Tây Ninh thường xuyên mở các khoá Hạnh Đường để phổ biến pháp luật của Đảng, Nhà nước tới tín đồ.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện có 688.521 tín đồ Cao Đài, chiếm tỷ lệ đáng kể trong dân số địa phương. Đáng chú ý, trong số đó có tới 2.767 đảng viên, trải rộng ở nhiều cấp, nhiều ngành.

Bên cạnh đó, có 619 chức sắc, chức việc đang tham gia vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là một con số hiếm có ở các địa phương khác, cho thấy sự hội nhập sâu của tôn giáo vào đời sống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh thống kê, hiện Tây Ninh có 78 mô hình phối hợp giữa chính quyền và tín đồ Cao Đài, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Từ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đến an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Điển hình như mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn” do tín đồ tự nguyện duy trì; hay phong trào “Hiến đất mở đường, góp công xây dựng nông thôn mới” được đồng đạo hưởng ứng mạnh mẽ.

Đánh giá vai trò của đảng viên là chức sắc, chức việc, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Khi một chức sắc, chức việc trở thành đảng viên, họ chính là cầu nối tin cậy giữa Đảng và cộng đồng. Họ giải thích, thuyết phục để đồng đạo yên tâm hành đạo, chấp hành chủ trương; đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của tín đồ đến với cấp ủy, chính quyền. Đó là mạch hai chiều, tạo sự đồng thuận xã hội”.

Đạo Cao Đài tại Tây Ninh cho thấy sự hội nhập sâu của tôn giáo vào đời sống chính trị.

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn. Một số phong trào còn trùng lắp, hình thức; việc vận động tín đồ tham gia đôi lúc gặp trở ngại. Nhưng thay vì áp đặt hành chính, cách làm của Tây Ninh là kiên trì đối thoại, lắng nghe, giải thích.

“Chính sự mềm dẻo ấy mới tạo ra thành công, khiến đồng bào cảm nhận được sự tôn trọng và đồng hành”, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhận định.

Quan điểm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự hiện diện của tín đồ trong hàng ngũ Đảng không chỉ làm tăng sức mạnh cho tổ chức, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng niềm tin chính trị - xã hội.

“Tinh thần ấy đã trở thành một nguồn lực quan trọng. Nó giúp Tây Ninh ổn định, phát triển và trở thành điểm sáng về đoàn kết tôn giáo - chính trị”, đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh.

Từ triết lý “Nước vinh, đạo sáng” đến ánh sáng của lý tưởng cộng sản, Tây Ninh đã chứng minh: Khi đức tin tôn giáo được soi rọi bởi lý tưởng của Đảng, nó không chỉ hướng thiện mà còn hướng hành động.

Ở đây, đạo sáng là nhờ nước vinh, mà nước vinh là nhờ Đảng dẫn đường. Chính trong ánh sáng ấy, những cánh áo dài trắng hòa cùng sắc cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm là biểu tượng cho niềm tin hội tụ, cho sức mạnh đại đoàn kết của một dân tộc biết thống nhất giữa đức tin và lý tưởng.