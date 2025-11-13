Khép lại thành công Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025

(VTC News) -

Chiều 12/11, tại Nhà thi đấu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025.

Trận hấp dẫn cuối cùng vẫn là màn tái ngộ của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Và cũng giống trận đấu khai mạc, đội chủ nhà tiếp tục tỏa sáng, giành chiến thắng 4-1 để đăng quang.

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vượt qua đối thủ 4-1 trong trận chung kết.

Từ ngày khai mạc, sân đấu đã trở thành điểm hẹn của những cảm xúc. Khán đài luôn chật kín khán giả, tiếng hò reo vang khắp nhà thi đấu.

Dù là đội thắng hay thua, dù là cầu thủ hay cổ động viên, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh rực rỡ mang sắc màu Futsal sinh viên - nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và khát vọng khẳng định bản thân.

Giải đấu thu hút nhiều khán giả trẻ.

Lâm Nhật Bản – đội trưởng đội futsal trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cho biết, Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM, tuy là giải đấu dành cho sinh viên nhưng có quy mô và cách thức tổ chức như một giải dành cho giới cầu thủ chuyên nghiệp.

Các cầu thủ đánh giá cao về tính chuyên nghiệp của giải đấu.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Uỷ viên Ban chỉ đạo Giải, cho rằng: “Nhà thi đấu của Trường Đại học Nông lâm đạt chuẩn quốc gia và đây là một trong những điều kiện để tạo nên sự thành công của giải. Đặc biệt là gần 20.000 sinh viên, học viên nhà trường và các tổ chức đoàn thể của nhà trường háo hức hướng đến mùa giải, quan tâm theo dõi cổ vũ cho mùa giải nói chung và đội nhà nói riêng. Chúng tôi rất vui mừng vì giải đã diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn”.

Trường Đại học Nông lâm nâng Cúp vô địch.

Thành công của giải sinh viên khu vực TP.HCM là tiền đề quan trọng để ban tổ chức hướng tới sân chơi toàn quốc.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải Futsal Sinh viên khu vực TP.HCM năm 2025, cho biết: “Qua từng mùa giải, Futsal Sinh viên đã trở thành “cầu nối” giúp lan tỏa đam mê bóng đá trong giới trẻ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng tiềm năng cho Futsal Việt Nam. Sắp tới chúng tôi cùng các đối tác sẽ mở rộng sân chơi futsal này cho sinh viên toàn quốc”.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang tại lễ bế mạc.

Giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực, khơi gợi tình yêu với bóng đá trong giới trẻ. Đặc biệt, sự đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và Ngân hàng HDBank đã tạo nên một môi trường chuyên nghiệp, giúp các tài năng trẻ có cơ hội thể hiện, học hỏi và trưởng thành.