Khán giả đội mưa 'quẩy' cuồng nhiệt tại lễ hội âm nhạc 'có một không hai'

(VTC News) -

Lễ hội âm nhạc Sync Fest 2025 diễn ra tại Hưng Yên mang đến trải nghiệm giải trí khác biệt cho giới trẻ, thu hút hàng trăm người. Lần đầu tiên, bộ đôi nghệ sĩ sáng tạo Long Oliver (Trần Tụ Long, sinh năm 1993) và Bom (Phan Tuyết Nga, sinh năm 1993) – những dancer được biết đến rộng rãi với tên gọi Thủng Long Family - mang đến một lễ hội âm nhạc giàu tính tương tác, nơi âm nhạc, chuyển động và ánh sáng hòa quyện chặt chẽ.

Điểm đặc biệt nằm ở việc khán giả không còn là người đứng ngoài quan sát. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Long cặp đôi cùng đội ngũ vũ công, ngay cả những người chưa từng học vũ đạo cũng có thể tự tin nhập cuộc. Cả không gian lễ hội trở thành nơi hàng trăm người cùng chuyển động, cùng tạo nên những màn trình diễn tập thể giàu năng lượng và tính thị giác.

Trên sân khấu, Long Oliver & Bom không chỉ biểu diễn mà còn đóng vai trò như những “kiến trúc sư trải nghiệm”. Sự kết hợp giữa rap, MC, vũ đạo và các động tác vận động thể chất giúp khán giả được kéo vào chương trình một cách chủ động. Đáng chú ý, gần 1/3 thời lượng đêm diễn được dành cho chính người xem thể hiện cá tính, tạo nên những khoảnh khắc ngẫu hứng, tự do và đầy cảm xúc.

Bom mang tới năng lượng tươi mới tại lễ hội âm nhạc.

Dù thời tiết mưa lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 17–18°C, không khí tại Sync Fest vẫn nhanh chóng được hâm nóng. Đông đảo bạn trẻ từ Hà Nội và các khu vực lân cận, trong đó có nhiều TikToker, nghệ sĩ, diễn viên, đã cùng hòa mình vào không gian âm nhạc và chuyển động kéo dài suốt đêm.

Sync fest là dự án tâm huyết của Long Oliver & Bom sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vũ đạo, thể hình và sáng tạo nội dung.

Khán giả quẩy cuồng nhiệt tại lễ hội âm nhạc ''có một không hai'' này.

Chia sẻ về ý tưởng, Long Oliver cho biết lễ hội được xây dựng như một trải nghiệm giải trí ngoài đời thực, nơi khán giả vừa là người chơi vừa là nhân tố tạo nên sức nóng cho sự kiện.Trong khi đó, Bom nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của lễ hội là mang lại cảm giác được tỏa sáng, được giải phóng năng lượng và kết nối với nhau thông qua chuyển động tập thể.