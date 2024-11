40 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc chào năm 2025

(VTC News) -

Lễ hội chào đón năm mới - City Tết Fest Thủ Đức 2025 là lễ hội chào đón năm mới đa sắc, đa trải nghiệm lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM, kết hợp giữa văn hóa, cộng đồng, công nghệ và bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Giang - đại diện ban tổ chức cho biết trong khuôn khổ City Tết Fest Thủ Đức 2025 có hai đêm nhạc chính gồm đêm khai mạc vào tối 28/12 và đêm countdown chào năm mới 31/12.

Hai đêm nhạc quy tụ 40 nghệ sĩ trong nước và nước ngoài biểu diễn. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách các nghệ sĩ trong thời gian tới.

Đặc biệt, sân khấu của đêm nhạc có quy mô lớn với chiều ngang sân khấu khoảng 60m, được lấy cảm hứng thiết kế từ cái loa khổng lồ, đưa âm nhạc lan tỏa. Theo chia sẻ, đây sẽ là sân khấu âm nhạc đẳng cấp quốc tế, được thiết kế như một lễ hội âm nhạc toàn cầu.

Quy mô sân khấu của đêm nhạc.

Đáng chú ý, ca nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất JustaTee sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc xuyên suốt lễ hội. Được biết đến là một trong những nhà sản xuất đa tài của thị trường giải trí Việt, JustaTee không chỉ am hiểu nhiều thể loại nhạc mà còn nắm bắt xu hướng và làm mới các sản phẩm âm nhạc. Thời gian qua, anh cũng là người đứng sau thành công của 2 chương trình Rap Việt và Anh trai say hi.

Với City Tết Fest Thủ Đức 2025, anh tiết lộ sẽ mang đến một hành trình âm nhạc phong phú, sôi động, nhưng cũng đậm chất truyền thống.

Justatee đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc của lễ hội.

Ngoài ra, khán giả đến với lễ hội còn được trải nghiệm các không gian triển lãm công nghệ và các hoạt động không dùng tiền mặt.

Đây được xem là hoạt động giáo dục, sáng tạo nghệ thuật, với kỳ vọng thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ làm việc với những phương tiện mới, thử nghiệm ý tưởng của mình và đồng vọng trong tinh thần Tết, cùng hình dung và cảm nhận không khí Tết, mùi Tết thông qua âm thanh.

Phó chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Nguyễn Kỳ Phùng cho biết City Tết Fest Thủ Đức 2025 là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 4 năm thành lập thành phố Thủ Đức.

Suốt 4 năm hình thành và phát triển, Công viên bờ sông Sài Gòn tại thành phố Thủ Đức là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước, gắn với những sự kiện âm nhạc quy mô lớn.

"Công viên bờ sông Sài Gòn là địa điểm tổ chức thành công nhiều đêm nhạc có quy mô lớn như Lễ hội âm nhạc quốc tế TP.HCM (Hò Dô), concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi. Đêm nhạc countdown chào năm mới 2025 lần này hứa hẹn sẽ có quy mô lớn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có khoảng 20.000 người trở lên tham dự", ông Nguyễn Kỳ Phùng chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố Thủ Đức kỳ vọng City Tết Fest Thủ Đức 2025 sẽ góp phần xây dựng trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du lịch của thành phố Thủ Đức nói riêng, TP.HCM nói chung.

Lễ hội chào đón năm mới - City Tết Fest Thủ Đức 2025 diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến ngày 1/1/2025, tại Công viên bờ sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.