  • Zalo

Phố biển Tuy Hoà ngập sau mưa lớn, người dân dò dẫm dắt xe trong ‘biển nước’

Đời sốngThứ Bảy, 25/10/2025 09:15:42 +07:00Google News
(VTC News) -

Cơn mưa lớn rạng sáng 25/10 khiến nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Làm) ngập sâu, người dân chật vật dò dẫm dắt xe chết máy trong “biển nước”.

Sáng 25/10, sau hơn 5 tiếng mưa nặng hạt, nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk ) ngập sâu, có nơi hơn 50 cm.

Sáng 25/10, sau hơn 5 tiếng mưa nặng hạt, nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hoà (tỉnh Đắk Lắk ) ngập sâu, có nơi hơn 50 cm.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Tuy Hoà, ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe máy bị ngập nước, chết máy giữa đường.

Khu vực đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Tuy Hoà, ngập sâu hơn 50cm, nhiều xe máy bị ngập nước, chết máy giữa đường.

Tuyến đường này là con đường huyết mạch của phường Tuy Hoà nên lưu lượng xe qua lại đông. Một số trường học trên địa bàn thông báo "Học sinh nào đi đường nguy hiểm hoặc nước vào nhà thì được phép nghỉ học để đảm bảo an toàn"

Tuyến đường này là con đường huyết mạch của phường Tuy Hoà nên lưu lượng xe qua lại đông.

Một số trường học trên địa bàn thông báo "Học sinh nào đi đường nguy hiểm hoặc nước vào nhà thì được phép nghỉ học để đảm bảo an toàn"

Một số trường học trên địa bàn thông báo "Học sinh nào đi đường nguy hiểm hoặc nước vào nhà thì được phép nghỉ học để đảm bảo an toàn"

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn bất thường, khiến nước thoát không kịp. "Nước dâng cao từ lúc hơn 5h sáng nay, hiện vẫn chưa rút và trời vẫn đang mưa rất to nên tôi lo ngập sâu hơn" - một người dân ở phường Tuy Hoà cho biết.

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn bất thường, khiến nước thoát không kịp. "Nước dâng cao từ lúc hơn 5h sáng nay, hiện vẫn chưa rút và trời vẫn đang mưa rất to nên tôi lo ngập sâu hơn" - một người dân ở phường Tuy Hoà cho biết.

Tại khu vực đường Lê Lợi, nhiều hàng quán bán giữa "biển nước".

Tại khu vực đường Lê Lợi, nhiều hàng quán bán giữa "biển nước".

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày và đêm 25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 80–170mm, có nơi vượt 350 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong ngày và đêm 25/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến 80–170mm, có nơi vượt 350 mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt cục bộ; ngư dân không nên ra khơi trong thời gian biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt cục bộ; ngư dân không nên ra khơi trong thời gian biển động mạnh.

MINH MINH
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn