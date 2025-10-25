Phố biển Tuy Hoà ngập sau mưa lớn, người dân dò dẫm dắt xe trong ‘biển nước’

Theo người dân địa phương, khu vực này thường xuyên xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn bất thường, khiến nước thoát không kịp. "Nước dâng cao từ lúc hơn 5h sáng nay, hiện vẫn chưa rút và trời vẫn đang mưa rất to nên tôi lo ngập sâu hơn" - một người dân ở phường Tuy Hoà cho biết.