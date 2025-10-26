Dự báo thời tiết 26/10: Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới, Trung Bộ mưa như trút

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/10/2025

Khoảng gần sáng hôm nay (26/10), không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh, thành ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục chuỗi ngày lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C.

Ngày 26/10, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Dự báo thời tiết ngày 26/10, miền Trung nhiều nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Vương)

Từ gần sáng 26/10, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Cụ thể, ngày 26-27/10, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100- 300mm, có nơi trên 450mm. Nam Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 150mm chỉ trong 3 giờ.

Đêm 27/10 và ngày 28/10, Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/10/2025

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.