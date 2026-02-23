Khám phá hình tượng ngựa - long mã trong văn hoá cung đình triều Nguyễn

Hình ảnh long mã trong văn hoá Huế
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong nhiều cổ vật cung đình triều Nguyễn hiện còn lưu giữ được tại Huế cho thấy sự xuất hiện của hình tượng ngựa - long mã.
Trong văn hóa phương Đông, Long Mã là bước chuyển hóa, sự kết hợp đặc biệt hay là sự hóa thân giữa rồng, lân và ngựa. Theo truyền thuyết, Long Mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, dưới thời Phục Hy, thường được thể hiện trong tư thế phi trên sóng nước, đầu ngẩng cao, lưng chở Hà đồ (Tiên thiên Bát quái) hay Mã đồ, là sách “trời ban cho vua để trị thủy”. Trong Phật giáo, Long Mã còn được xem là linh vật khi cõng Luật Tạng - một trong ba bộ phận cốt lõi của Tam Tạng kinh điển.
Long Mã được cho là linh vật báo hiệu điềm lành, là biểu tượng của sự thông thái, trường thọ, sự cao quý và niềm hạnh phúc vô song, lại vừa có công dụng trừ bỏ, ngăn chặn những yếu tố bất lợi trong quan niệm về phong thủy. Do đó hình tượng Long Mã xuất hiện phổ biến trong kiến trúc, mỹ thuật cung đình và dân gian.
Tại Huế, Long Mã thường gặp trên các bức bình phong, một loại hình “kiến trúc” đặc trưng. Hình tượng long mã cũng xuất hiện trên logo Festival Huế lần đầu tiên vào năm 2000 và trở thành biểu tượng nhận diện xuyên suốt các kỳ lễ hội cho đến nay.
Trong khi đó, ngựa là con vật đứng thứ 7 trong 12 con giáp, là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và gắn liền với nhiều mặt của đời sống xã hội. Dưới triều Nguyễn, ngựa giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự, vận chuyển, nghi lễ và để lại dấu ấn sâu đậm trong mỹ thuật cung đình thông qua kiến trúc, điêu khắc, hội họa và các vật dụng hoàng gia. Trong hình là hình ảnh "Mã" (ngựa) được khắc trên An Đỉnh (một trong 9 cửu đỉnh đặt trước Thế Miếu nơi thờ 13 vị vua triều Nguyễn trong Đại nội Huế - bảo vật quốc gia).
Năm 1826, Hoàng đế Minh Mạng cho thành lập Viện Thượng Tứ trong Kinh thành Huế nhằm nuôi dưỡng, huấn luyện và quản lý các hạng ngựa, như Ngự Mã (ngựa dành riêng cho vua), Lộ Mã (ngựa kéo xe), Nghi Mã (ngựa phục vụ nghi lễ) và Sai Mã (ngựa sai phái). Cùng với đó là hệ thống quy định chặt chẽ về tuyển chọn, chăn nuôi và huấn luyện…, thể hiện sự quản lý quy củ của nhà nước quân chủ đối với lực lượng này. Qua đó có thể thấy, ngựa không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống cung đình mà còn góp phần tạo nên dấu ấn đặc sắc trong nghi thức và nghệ thuật triều Nguyễn
Những vật dụng bằng gốm triều Nguyễn được trang trí hoạ tiết chính là hình tượng ngựa và long mã được khắc hoạ một cách tinh xảo.
Không chỉ trong văn hoá cung đình, hình ảnh long mã còn xuất hiện khá dày đặc trong văn hoá dân gian xứ Huế. Đặc biệt là trong các bức phù điêu tại một số miếu mạo, đình chùa.
Người dân Huế xem hình tượng long mã là sự kết nối giữa đất và trời, mang khát vọng vươn xa và trường tồn theo năm tháng.
