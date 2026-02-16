Bí mật phía sau linh vật 'ngựa hạnh phúc' ở Bắc Ninh hút khách dịp Tết

(VTC News) -

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, các linh vật ngựa khổng lồ do anh Bùi Văn Quân (SN 1992) thực hiện trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Năm nay, anh Quân trình làng bộ 3 linh vật ngựa với ba thông điệp được gửi gắm: “vui vẻ”, “hạnh phúc” và “ngựa thương” (chia sẻ yêu thương).

Vườn hạnh phúc thu hút đông đảo người dân đến check-in bên 'ngựa hạnh phúc'.

Trong đó, “ngựa hạnh phúc” có chiều cao cả bệ gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, được anh Quân bắt tay thực hiện đầu tiên và hoàn thành sau 3 tháng. “Ngựa vui vẻ” cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, hoàn thành trong 1 tháng; còn “ngựa thương” cao hơn 5m, nặng khoảng 5 tấn.

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ linh vật Tết 2026, anh Quân cho biết anh bắt đầu lên ý tưởng từ tháng 6/2025. Công việc kéo dài nhiều tháng, từ thiết kế, chuẩn bị kết cấu, tìm vật liệu, dựng khung, tạo hình đến sơn phủ hoàn thiện.

“Ngựa có thần thái mạnh nên khi làm phải giữ được cảm xúc trong từng chi tiết. Mỗi linh vật đối với tôi giống như một đứa con tinh thần, phải chăm chút từ đầu đến cuối để khi người xem nhìn vào thấy vui, thấy mùa xuân đến", anh Quân nói.

Bùi Văn Quân bên "ngựa hạnh phúc", tác phẩm anh dành nhiều tâm huyết và thời gian nhất.

Trong ba linh vật, “ngựa hạnh phúc” là tác phẩm được anh dành nhiều thời gian nhất và cũng là ý tưởng xuất hiện đầu tiên. Linh vật ngựa được tạo hình mang dáng dấp thiếu nữ tuổi đôi mươi với đường nét mềm mại, ánh mắt hiền hòa và thế đứng uyển chuyển, tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Anh Quân đặt tên “ngựa hạnh phúc” để mong đón nhận sự yêu thương, hạnh phúc và may mắn trong năm mới.

Đặc biệt, linh vật được đặt trên một thỏi vàng lớn - chi tiết mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Theo anh Quân, hình ảnh này không chỉ tượng trưng cho tài lộc mà còn thể hiện mong muốn mỗi gia đình đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong năm mới.

Anh Quân cho biết tạo hình nữ là điểm khác biệt của tác phẩm linh vật ngựa, nhiều lần anh chỉnh sửa các chi tiết nhỏ như ánh mắt, sống mũi, khóe môi để gương mặt không bị cứng, giữ được vẻ mềm mại tự nhiên.

“Tôi muốn con ngựa không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn có sự dịu dàng, gần gũi để mọi người dễ cảm nhận cảm xúc hơn, vì thế tôi đã tạo hình ngựa thiếu nữ", anh Quân chia sẻ.

Ngựa hạnh phúc với màu hồng là chủ đạo và có sự dịu dàng của một thiếu nữ.

Bên cạnh đó, màu hồng chủ đạo của linh vật cũng được anh cân nhắc trong nhiều ngày. Anh thử nhiều sắc độ khác nhau trước khi chọn tông hồng ấm pha ánh kim nhẹ, vừa nổi bật khi nhìn từ xa, vừa dịu mắt khi đứng gần. Theo anh, màu sắc này tượng trưng cho niềm vui, tình cảm và sự may mắn đầu xuân, giúp tổng thể linh vật trở nên tươi tắn hơn.

Theo anh Quân, khó nhất không phải dựng tượng lớn mà là “thổi hồn” vào biểu cảm. Anh liên tục điều chỉnh ánh mắt và khuôn miệng để linh vật có cảm xúc rõ ràng. “Người xem nhìn vào phải cảm nhận được niềm vui và không khí mùa xuân”, anh chia sẻ.

Với kích thước lớn, tạo hình giàu cảm xúc cùng thông điệp tích cực đầu năm, “ngựa hạnh phúc” không chỉ trở thành điểm check-in hút khách mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cháu Nguyễn Hoàng Nam, 11 tuổi ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết, cháu xem trên mạng đã thấy đẹp nhưng đến tận nơi còn đẹp và to hơn, ngoài sức tưởng tượng của cháu và khuôn mặt ngựa rất hiền, nhìn gần có cảm giác như đang cười nên chụp ảnh góc nào cũng hợp, không bị thô như nhiều linh vật khác.

Chị Nguyễn Thu Hường, tỉnh Tuyên Quang cho biết từ khi Vườn Hạnh phúc xuất hiện các linh vật độc đáo, năm nào chị cũng thu xếp thời gian trở lại tham quan và lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm.

“Mặc dù phải vượt hơn 100km để tới đây nhưng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng khi được tận mắt ngắm các tác phẩm linh vật Tết do Quân thực hiện. Năm nào gia đình tôi cũng dành vài ngày đầu xuân quay lại, vừa du xuân vừa chụp ảnh cùng linh vật mới”, chị Hường chia sẻ.

Vườn Hạnh phúc thu hút hàng nghìn người vào mỗi dịp mở cửa.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp khác nhau nhưng mục đích chung mà anh Quân hướng tới là tạo thêm không khí Tết và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Anh cho biết bản thân mong muốn các linh vật được trưng bày ở những nơi công cộng để người dân có thể đến xem, chụp ảnh và cảm nhận không khí xuân.

“Tôi làm linh vật không chỉ để hoàn thiện sở thích của mình mà còn mong nơi trưng bày sẽ trở thành điểm vui chơi, góp phần đem lại niềm vui cho mọi người trong dịp Tết", anh bày tỏ.

Trước đó, năm 2025, Quân cũng thực hiện linh vật "rắn hạnh phúc", trưng bày tại địa phương, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh và tham quan trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ.

Ngựa hạnh phúc và ngựa vui vẻ trong "Vườn hạnh phúc".

Nhìn lại hành trình gần 3 năm chế tác linh vật, anh Quân cho biết bản thân không nghĩ lại được nhiều người quan tâm đến vậy.

"Sau khi linh vật "rắn hạnh phúc" hoàn thành năm 2025, mỗi ngày có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh, điều này khiến tôi có thêm động lực duy trì hoạt động khu vườn. Nếu linh vật mình làm ra giúp ai đó có thêm nụ cười, hoặc giúp người nghèo có bữa cơm đủ đầy hơn thì đó là lý do để tôi tiếp tục", Quân chia sẻ.

Khu vườn Hạnh phúc của Bùi Văn Quân ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh thành lập từ 2021, với nhiều nhiều tác phẩm ấn tượng, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi năm.