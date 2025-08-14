Khai trừ Đảng phó bí thư xã say rượu lái xe tông chết bé 8 tuổi

(VTC News) -

Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng (nhiệm kỳ 2025-2030) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tỉnh ủy cũng giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xem xét việc bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã đối với ông Mạnh.

Tài xế Lò Văn Mạnh làm việc với cơ quan công an.

Tối 11/8, ông Mạnh lái xe ô tô Toyota Fortuner mang biển xanh 21C-1927 từ một nhà hàng về Nhà văn hóa thôn Làng Chạng để dự hội diễn văn nghệ. Khi tới nơi, xe mất kiểm soát và tông thẳng vào đám đông đang tập trung xem biểu diễn.

Cú tông mạnh khiến cháu P.D.K. (8 tuổi) tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Lò Văn Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn ở xã Phong Dụ Thượng tối 11/8. (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký văn bản hỏa tốc báo cáo Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh ủy Lào Cai, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong tổ chức hậu sự, thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

UBND tỉnh cũng ban hành công điện chấn chỉnh, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia. Lực lượng chức năng được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.