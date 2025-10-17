Chính trị

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thứ Sáu, 17/10/2025 10:15:00 +07:00

(VTC News) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc sáng nay 17/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham dự của 450 đại biểu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 1

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 2

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 3

Đại hội cũng vinh dự đón nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân... tới tham dự.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 4

450 đại biểu, đại diện cho hơn 80.000 đảng viên trong toàn tỉnh tham dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 5

Văn nghệ chào mừng khai mạc Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 6

Trước giờ khai mạc Đại hội, các đại biểu tham quan không gian triển lãm.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 7

Trong buổi sáng, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xem phóng sự tài liệu đánh giá khái quát về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 8

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, đại hội sẽ công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 9

Cùng với đó là Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định 22 chỉ tiêu trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, trong đó mục tiêu GRDP tăng trên 10%/năm.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - 11

22 chỉ tiêu chủ yếu trên 5 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, đô thị - môi trường, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng. Đây là kim chỉ nam cho chặng đường phát triển 5 năm 2026 - 2030, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc vươn lên trở thành cực tăng trưởng xanh, hiện đại và bền vững của khu vực.

Hoàng Thọ(Ảnh: Ban tổ chức)
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn