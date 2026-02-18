(VTC News) -

Tục khai bút có từ lâu trong văn hóa Việt, gắn với truyền thống hiếu học và sự tôn trọng chữ nghĩa. Người xưa quan niệm “nét chữ nết người”, đầu năm viết điều tốt đẹp thì cả năm sẽ thuận lợi. Không chỉ giới nho sĩ, ngày nay doanh nhân, học sinh, người làm báo, người làm kinh doanh… đều giữ thói quen này như một cách khởi động tinh thần.

Năm Bính Ngọ 2026 mang thiên can Bính thuộc Hỏa, địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa. Hình ảnh con ngựa gắn với sự bền bỉ, tốc độ, ý chí vượt đường dài. Vì vậy, khai bút năm nay có thể hướng đến những giá trị của hành động, của bứt phá, nhưng vẫn cần sự tỉnh táo để không “quá lửa”.

Nhiều người có thói quen khai bút đầu xuân để hanh thông học hành, sự nghiệp, may mắn. (Ảnh: Billgatesschool)

Nhiều người tin rằng những dòng chữ đầu tiên của năm mới sẽ mở ra một hành trình hanh thông suốt 365 ngày. Vậy khai bút đầu năm Bính Ngọ 2026 nên viết gì để gặp may mắn cả năm?

Viết chữ “Tâm”

Chữ “Tâm” luôn được nhiều người chọn khai bút. Giữa nhịp sống gấp gáp, giữ được tâm sáng, tâm tĩnh là điều không dễ. Người kinh doanh cần cái tâm để giữ chữ tín. Người làm nghề báo cần cái tâm để không chạy theo tin giật gân. Người làm cha mẹ cần cái tâm để dạy con bằng yêu thương thay vì nóng giận.

Viết “Tâm” không phải để treo cho đẹp, mà để tự nhắc mình mỗi khi đối diện lựa chọn khó khăn. Một năm Bính Ngọ nhiều năng lượng, càng cần cái tâm làm điểm tựa.

Viết chữ “Nhẫn”

Ngọ là ngựa, nhanh và mạnh. Nhưng nhanh quá dễ vấp. Chữ “Nhẫn” giúp tiết chế cái tôi, giúp con người không bốc đồng. Trong công việc, nhẫn một chút để hiểu đối tác. Trong gia đình, nhẫn một câu để giữ hòa khí.

Có người bảo nhẫn là yếu. Thực ra, nhẫn là một dạng sức mạnh nội tâm. Người đủ bản lĩnh mới biết lùi một bước để tiến ba bước.

Viết mục tiêu

Thay vì chỉ viết “Phát tài”, “May mắn”, nhiều chuyên gia khuyên nên viết những mục tiêu rõ ràng. Ví dụ: “Hoàn thành 3 dự án trong năm”, “Tiết kiệm 200 triệu đồng”, “Đọc 12 cuốn sách”. Khi mục tiêu được viết ra, não bộ sẽ ghi nhận như một cam kết.

Khai bút không chỉ là nghi thức tâm linh, mà còn là cách lập kế hoạch năm mới. Một tờ giấy trắng đầu năm có thể trở thành bản đồ cho 365 ngày phía trước.

Khai bút nên viết mục tiêu năm mới để có định hướng rõ ràng. (Ảnh: Citizen Digital)

Viết lời tri ân

Không ít người chọn khai bút bằng một lá thư ngắn gửi cha mẹ. Chỉ vài dòng cảm ơn, xin lỗi, hứa hẹn cũng đủ làm ấm lòng cả năm. Trong văn hóa Việt, gia đình là gốc rễ của mọi may mắn. Khi mối quan hệ trong nhà thuận hòa, công việc bên ngoài cũng dễ hanh thông.

Một năm mới bắt đầu bằng lòng biết ơn sẽ giúp ta nhìn cuộc sống dịu dàng hơn.

Viết một đoạn thơ, câu văn truyền cảm hứng

Nếu yêu văn chương, bạn có thể chép lại một đoạn thơ mình tâm đắc. Có thể là vài câu trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, hoặc một câu danh ngôn về nghị lực. Người làm nghề viết lách có thể tự sáng tác vài dòng cho riêng mình.

Điều quan trọng không phải chữ đẹp hay xấu, mà là cảm xúc chân thành trong khoảnh khắc ấy.

Viết cam kết thay đổi thói quen xấu

Đầu năm cũng là dịp nhìn lại những điều chưa làm được. Khai bút có thể là lời hứa: “Giảm nóng giận”, “Không trì hoãn”, “Bớt tiêu xài cảm tính”. Khi tự tay viết ra, lời hứa trở nên cụ thể hơn, khó quên hơn.

Năm Bính Ngọ mang tính Hỏa mạnh mẽ. Nếu không kiểm soát, dễ sinh nóng nảy, quyết định vội vàng. Vì vậy, khai bút bằng cam kết điều chỉnh bản thân là một lựa chọn khôn ngoan.

Viết các thói quen xấu cũng là một cách để "tống cựu nghênh tân". (Ảnh: MalaExpress)

Viết về ước mơ dài hạn

Ngựa là biểu tượng của hành trình xa. Đừng chỉ nghĩ đến thành công ngắn hạn. Hãy viết về ước mơ 5 năm, 10 năm. Muốn trở thành người như thế nào? Muốn gia đình ra sao? Muốn đóng góp gì cho xã hội?

Một năm chỉ là bước nhỏ trong hành trình dài. Khai bút là lúc nhìn xa hơn những bữa tiệc đầu xuân.

Nên khai bút vào thời điểm nào?

Nhiều người chọn giờ đẹp mùng Một Tết. Có người đợi đến sáng mùng Hai, mùng Ba. Thực ra, quan trọng nhất là tâm thế. Không nên khai bút khi đang vội vàng, ồn ào. Hãy chọn một khoảnh khắc tĩnh lặng, thắp nén nhang gia tiên, hít một hơi sâu rồi viết.

Giấy có thể là giấy đỏ truyền thống, cũng có thể là sổ tay thường ngày. Bút mực hay bút bi đều được. Điều quyết định vẫn là sự thành tâm.

Khai bút chỉ là khởi đầu. May mắn không tự nhiên rơi xuống chỉ vì ta viết chữ đẹp. Nó đến từ hành động kiên trì sau đó. Nếu viết mục tiêu nhưng không làm, tờ giấy sẽ chỉ là kỷ niệm.

Năm Bính Ngọ 2026 hứa hẹn nhiều đổi mới với cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh ấy, một nghi thức nhỏ như khai bút giúp con người chậm lại, nhìn vào bên trong trước khi lao ra bên ngoài.

Có thể bạn không tin hoàn toàn vào yếu tố tâm linh. Nhưng tin vào sức mạnh của lời hứa với chính mình thì luôn đúng. Một năm mới bắt đầu bằng sự chủ động, bằng ý thức rõ ràng về điều mình muốn, đã là một dạng may mắn.

Sáng mùng Một, khi nét mực còn ướt, hãy tự hỏi: mình muốn trở thành ai trong năm Bính Ngọ này? Câu trả lời nằm ngay trên trang giấy. Và từ trang giấy ấy, hành trình 365 ngày bắt đầu.