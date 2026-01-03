Khách TP.HCM chốt tour Tết Bính Ngọ sớm vài tháng để giữ chỗ đẹp, săn khuyến mãi

(VTC News) -

Tết Nguyên đán Bính Ngọ rơi vào giữa tháng 2/2026 nhưng từ tháng 11, tháng 12/2025, thị trường du lịch Tết đã bắt đầu nóng.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, năm nay nhiều gia đình trẻ ở TP.HCM lên kế hoạch chơi Tết sớm hơn thường lệ, doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách đặt tour sớm, biến mùa cao điểm du lịch Tết trở thành cuộc đua giữ chỗ và săn khuyến mãi.

Ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết dữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy Tết năm nay du khách có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho kế hoạch du xuân.

Khác với tâm lý chần chừ, mua tour cận ngày như vài năm trước, năm nay khách chủ động đặt tour sớm để giữ chỗ đẹp, được giá tốt.

Biển Vũng Tàu luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân, khách quốc tế dịp lễ Tết. (Ảnh minh họa)

Với khách đi du lịch nước ngoài thì việc chuẩn bị sớm còn tránh việc cập rập khi cần làm các thủ tục visa, nhờ vậy doanh nghiệp cũng chủ động được nguồn lực cho dịp cao điểm, vốn khó thu xếp lao động này.

Tại lữ hành Vietluxtour, đến thời điểm này doanh nghiệp cũng ghi nhận lượng khách đặt tour Tết tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn khách chủ yếu là đi du lịch nước ngoài đến các thị trường châu Á. Khách nước ngoài đến Việt Nam cũng tăng vọt, chủ yếu từ các thị trường châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Bắc Á, vốn là các thị trường ít chịu ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ và ưa chuộng dịch vụ phân khúc trung – cao cấp.

Còn với Công ty Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp này cho biết điểm nổi bật là lượng khách du lịch tàu biển đang tăng rõ rệt. Chỉ trong một tháng (từ tháng 11 đến hết tháng 12), doanh nghiệp đã đón khoảng 9 chuyến tàu quốc tế với hơn 25.000 du khách.

Tính cả năm 2025, doanh nghiệp kỳ vọng phục vụ tổng cộng 75.000 khách tàu biển trên các hành trình đến TP.HCM, miền Tây và miền Trung. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường tàu biển đang phục hồi rất nhanh, đồng thời khẳng định TP.HCM là cửa ngõ quan trọng đón khách tàu biển khu vực châu Á.

Dù du lịch nước ngoài bùng nổ nhưng các doanh nghiệp lữ hành khẳng định thị trường nội địa luôn giữ vai trò chủ đạo trong dịp cao điểm Tết, chiếm khoảng 60% tổng lượng khách với các tour gia đình, nghỉ dưỡng ngắn ngày và trải nghiệm văn hóa.

Điểm đến thu hút rất đồng khách dịp Tết Nguyên đán tại TP.HCM là đường hoa Nguyễn Huệ.

Đặc biệt, đối với khách phía Nam nói chung, khách TP.HCM nói riêng, không khí Tết đặc trưng của miền Bắc luôn có sức hút lớn. Tết Bính Ngọ, các tour trải nghiệm Đông - Tây Bắc như Hà Giang, Sa Pa - Fansipan hay tuyến Hà Nội – Hạ Long – Ninh Bình Tết này có tỷ lệ đăng ký sớm rất cao.

Chị Ngọc Hà, công chức ở TP.HCM, cho biết năm nay gia đình chị lên kế hoạch du lịch dài ngày ở Hạ Long kết hợp thăm quê ngoại. Vì đã có kế hoạch trước, lịch nghỉ Tết của vợ chồng chị và lịch học của 2 con cũng được thông báo sớm nên chị chủ động mua tour từ cuối tháng 11, được giảm “khá khá tiền vui chơi, tiền khách sạn cho gia đình 4 người".

“Năm ngoái vì nhiều xáo trộn công việc, gia đình không có tâm trạng du lịch nên chỉ loanh quanh TP.HCM gần 10 ngày nghỉ Tết. Năm nay từ tháng 9 gia đình tôi đã lên kế hoạch du lịch Tết. Tết không chỉ được nghỉ dài mà cả gia đình được nghỉ cùng nhau, là lúc vui chơi để lấy lại năng lượng, giải tỏa căng thẳng, xóa hết những điều muộn phiền, không như ý để mong năm mới thuận lợi hơn”, chị Hà nói.

Gia đình 3 người của chị Mỹ Dung, nhân viên một công ty bất động sản ở Thủ Đức cũng mua tour Nha Trang 2 đêm 3 ngày, khởi hành mùng 2 Tết. Chị cho biết đã săn khách sạn từ giữa tháng 11 nên tiết kiệm được gần 5 triệu đồng.

Tết Bính Ngọ 2026, nhiều khách có kế hoạch du lịch tranh thủ chốt mua tour sớm để săn khuyến mãi. (Ảnh minh họa)

Năm nay, TP.HCM với không gian rộng mở, ngành du lịch đang triển khai nhiều kế hoạch thu hút khách trong và ngoài nước với nhiều trải nghiệm phong phú của đô thị có hệ sinh thái biển – nghỉ dưỡng chất lượng cao kết hợp các chương trình tham quan, vui chơi đa dạng của siêu đô thị.

Các tour, điểm đến vui chơi, tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Bính Ngọ tại TP.HCM cũng đang được doanh nghiệp xây dựng đa dạng từ tour ngắn ngày, dài ngày và trong ngày.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thị trường Tết 2026 dự báo có nhiều nét mới hơn so với mọi năm, đó là lượng người ở lại TP.HCM đón Tết sẽ đông hơn. Ngoài ra còn có làn sóng di chuyển ngược, người dân từ các tỉnh đến thành phố đón Tết cùng người thân, do dịp này TP.HCM có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn sau khi mở rộng.

Năm 2025, du lịch TP.HCM ước tính đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 45 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 279.000 tỷ đồng. TP.HCM đặt mục tiêu năm 2026 đón 61 triệu lượt khách, trong đó 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa; doanh thu dự kiến đạt 330.000 tỷ đồng. Hiện nay, TP.HCM có 7.211 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bao gồm 1.842 doanh nghiệp lữ hành, chiếm gần 40% tổng số doanh nghiệp lữ hành cả nước.