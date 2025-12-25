Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 được tổ chức ra sao?

(VTC News) -

Theo kế hoạch tổ chức trang trí đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP.HCM ban hành, đường hoa Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".

Như mọi năm, đường hoa Tết được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng.

Thời gian trưng bày đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 là 8 ngày, khai mạc lúc 19h ngày 15/2/2026 (trùng 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và kết thúc lúc 21h ngày 22/2/2026 (hết mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Đường hoa Tết Nguyên đán 2026 sẽ mở cửa 8 ngày, tổ chức trên đường Nguyễn Huệ phường Sài Gòn, mở cửa ngày 15/2/2026 (28 tháng Chạp). (Ảnh minh họa)

Sau khi kết thúc đường hoa tối mùng 6 Tết, thành phố vẫn giữ lại và trưng bày các đại cảnh tại đường hoa, gồm cổng đầu và cổng cuối đường hoa đến 21h ngày 22/3/2026, để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán là nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM nhiều năm qua, thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của thành phố. Năm Bính Ngọ 2026, ngoài linh vật chính là con ngựa, đường hoa sẽ thiết kế nhiều mô hình, nhiều tiểu cảnh đa dạng, mang ý nghĩa cho mùa Xuân và sức sống mới.

Đặc biệt, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 này sẽ có các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối... trên vỉa hè, dọc hai bên đường và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ).

Cùng với đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí, phục vụ ẩm thực cũng được tổ chức trên vỉa hè trước khách sạn, nhà hàng nằm trên trục đường Nguyễn Huệ và lân cận khu trung tâm như Oscar, Palace, Kim Đô, Caravelle, Sheraton, Grand, Rex, Majestic, Lữ hành Saigontourist Group...

Nhiều hoạt động nghệ thuật khác cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Đường hoa Tết Nguyên đán tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là nét văn hóa đã tồn tại 23 mùa Tết của TP.HCM.

Các đơn vị cũng lắp đặt 6-10 màn hình LED tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, góc tòa nhà Union Square; góc Thương xá Tax cũ, trong đường hoa tại giao lộ đối diện tòa nhà Sunwah và đoạn cuối đường hoa; trên trục đường Lê Lợi, công viên trước Nhà hát TP.HCM.

Hệ thống màn hình LED sẽ trình chiếu hình ảnh đường hoa các năm, quảng bá Tết tại TP.HCM, hình ảnh, thương hiệu, logo của các đơn vị đồng hành cùng đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM cũng tổ chức các khu vực đường hoa khác tại Bình Dương và Vũng Tàu cùng nhiều hoạt động kết nối, lồng ghép các hoạt động văn hóa Tết với sự tham gia của cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp đồng hành.

Trước đó, tại buổi tổng kết đường hoa Tết Ất Tỵ 2025, lãnh đạo Saigontourist Group cũng chia sẻ định hướng đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số như thực tế ảo (VR), tương tác thực tế tăng cường (AR), nhằm gia tăng trải nghiệm của khách tham quan.

Ngoài ra, yếu tố xanh - bền vững sẽ được đẩy mạnh hơn, với các thiết kế tận dụng vật liệu tái sử dụng, thân thiện với môi trường.