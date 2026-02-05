Khách sạn trên Mặt trăng sẽ đón khách năm 2032 với giá tới 51 tỷ đồng 5 đêm

(VTC News) -

Khi mong muốn rời xa mọi thứ trở nên mãnh liệt, đôi khi ngay cả hòn đảo hẻo lánh nhất trên Trái đất cũng chưa đủ xa. Với một số doanh nhân và nhà thiết kế có tầm nhìn dài hạn, giải pháp để “thoát khỏi thế giới” không nằm ở đại dương hay rừng sâu, mà ở ngoài không gian, cụ thể là trên Mặt trăng.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ. Năm 2032 đang được nhiều dự án nhắc tới như một cột mốc đáng chú ý.

Ý tưởng khách sạn trên Mặt trăng của CEO 22 tuổi

Skyler Chan, CEO 22 tuổi của công ty Galactic Resource Utilization Space (GRU), Mỹ, mới đây gây chú ý khi tuyên bố bắt đầu nhận đặt chỗ cho một khách sạn mà anh dự định xây dựng trên Mặt trăng trong vòng 10 năm tới. Mức độ tự tin của Chan thể hiện rõ qua quy định tiền đặt cọc có thể hoàn trả, dao động từ 250.000 USD (6,4 tỷ đồng) đến 2 triệu USD (51 tỷ đồng) cho mỗi suất.

“Mặt trăng chỉ là bước khởi đầu; chúng tôi muốn xây dựng những thành phố đầu tiên trên sao Hỏa, sử dụng cùng công nghệ và kiến trúc đó", Chan chia sẻ với The Post. Theo anh, việc mở đường cho con người lưu trú ngoài không gian không chỉ là kinh doanh du lịch, mà còn là bước đi chiến lược hướng tới tương lai liên hành tinh.

Tuy nhiên, Chan cũng thẳng thắn thừa nhận rằng khu nghỉ dưỡng này sẽ không dành cho số đông. “Điều này không dành cho tất cả mọi người, nhưng mọi cuộc cách mạng công nghệ đều vấp phải rất nhiều sự phản đối", anh nói. Những người sợ rủi ro, hoài nghi, không đủ khả năng tài chính hoặc quá khắt khe với điều kiện sống có lẽ sẽ tiếp tục ở lại Trái đất. “Đây là một việc rất mạo hiểm,” Chan nhấn mạnh.

Phiên bản đầu tiên của khách sạn GRU trên mặt trăng sẽ được thiết kế dạng bơm hơi để kiểm soát chi phí vận chuyển.

Khác xa với những đêm nghỉ dưỡng xa hoa tại các khách sạn 5 sao trên Trái đất, việc lưu trú trên Mặt Trăng, ít nhất trong giai đoạn đầu, sẽ mang tính thử thách nhiều hơn là hưởng thụ. Theo kế hoạch, khách sạn chỉ có sức chứa tối đa 4 người.

Cấu trúc công trình sẽ được làm từ vật liệu bơm hơi nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển vật liệu từ Trái đất lên Mặt trăng, một trong những rào cản lớn nhất của các dự án không gian. Đây là giải pháp từng được nhiều nhà khoa học và kỹ sư đề xuất cho các căn cứ ngoài Trái đất.

Về ẩm thực, du khách sẽ không tìm thấy dịch vụ phòng hay nhà hàng do đầu bếp danh tiếng điều hành. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng các bữa ăn đông khô tương tự thực phẩm của phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Clayton “AstroClay” Anderson, cựu phi hành gia NASA, từng đùa rằng, tốt nhất nên tránh món đậu phụ teriyaki trong thực đơn không gian.

Để di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài khách sạn, du khách sẽ cần mặc bộ đồ phi hành gia chuyên dụng và sử dụng các phương tiện được thiết kế riêng cho môi trường Mặt Trăng.

Đối với chi nhánh sang trọng hơn của GRU, Skyler Chan hướng đến phong cách Hy Lạp.

Đi bộ trên Mặt trăng và chơi golf

Dù điều kiện khắc nghiệt, Chan vẫn hình dung những trải nghiệm mang tính biểu tượng cho du khách. “Tôi nghĩ mọi người sẽ đi bộ trên Mặt trăng, khám phá bằng xe địa hình giống như ở sa mạc, và chơi golf", anh nói.

Song, với cá nhân mình, Chan thừa nhận một khoảnh khắc đơn giản cũng đủ làm nên giá trị của chuyến đi: “Tôi sẽ rất vui nếu chỉ được ngồi đó và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trái đất.”

Theo kế hoạch, mỗi du khách sẽ lưu trú khoảng 5 đêm. Dù vậy, khoảng thời gian này thậm chí còn chưa bằng một ngày trọn vẹn trên Mặt trăng, bởi một chu kỳ ngày đêm tại đây kéo dài khoảng 29 ngày Trái đất.

Chan cho biết, GRU kỳ vọng sẽ hợp tác với các công ty hàng không vũ trụ tư nhân như Blue Origin hoặc SpaceX để vận chuyển khách từ Trái đất đến khách sạn. “Chúng tôi đặt cược rằng chi phí sẽ tiếp tục giảm, và giảm mạnh", anh nói.

"Phòng có tầm nhìn" mang một ý nghĩa đặc biệt khi bạn nghỉ ngơi trên Mặt trăng.

Về lâu dài, CEO trẻ tuổi này không giấu tham vọng xây dựng những phiên bản lớn hơn, sang trọng hơn. Trong các bản vẽ ý tưởng, khách sạn hạng sang tương lai của GRU được lấy cảm hứng từ Cung điện Mỹ thuật ở San Francisco, với phong cách Hy Lạp – vị lai.

“Chúng tôi hình dung rằng hàng nghìn năm nữa, mọi người sẽ đến khách sạn tuyệt vời này trên Mặt trăng và nói: ‘Đây là công trình nhân tạo đầu tiên ở đây’. Nó rất hoành tráng", Chan nói.

Dự án khách sạn Mặt trăng được Chan phát triển trong khuôn khổ chương trình tăng tốc khởi nghiệp Y Combinator, nơi từng ươm mầm cho các tên tuổi như Airbnb hay Reddit. Với anh, đây là một canh bạc lớn, nhưng cũng là con đường anh sẵn sàng theo đuổi đến cùng.

“Tôi lớn lên với ước mơ trở thành phi hành gia, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng việc phát triển một thứ gì đó cho phép nhiều người cùng lên vũ trụ còn ý nghĩa hơn. Mục tiêu cả đời của tôi là đưa nhân loại trở thành những người du hành giữa các hành tinh trước khi tôi qua đời", Chan chia sẻ.

Việc bạn đang ở trên mặt trăng không có nghĩa là bạn không thể tận hưởng những điều xa hoa.

Cuộc đua không gian thương mại ngày càng nóng

Skyler Chan không phải là người duy nhất nuôi tham vọng đưa con người ra khỏi Trái đất. Axiom Space, công ty do tỷ phú 67 tuổi Kam Ghaffarian sáng lập, đang lên kế hoạch đưa trạm vũ trụ thương mại vào hoạt động tại vị trí hiện tại của Trạm Vũ trụ Quốc tế, sớm nhất là vào năm 2028.

Một đại diện của Ghaffarian cho biết, dự án này sẽ tạo điều kiện cho việc thương mại hóa không gian và phát triển nền kinh tế vũ trụ toàn cầu. Dù thừa nhận thời gian triển khai một công trình vĩnh viễn ngoài không gian là vô cùng gấp rút, phía Axiom Space nhấn mạnh rằng tốc độ phát triển công nghệ hiện nay đang nhanh hơn bao giờ hết.

“Trong chưa đầy 50 năm, chúng ta đã đi từ chuyến bay đầu tiên của anh em nhà Wright đến việc đặt chân lên Mặt trăng", người phát ngôn nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và Blue Origin, chia sẻ. Trong bài phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Ý năm 2025, Bezos dự đoán rằng, trong vài thập kỷ tới, sẽ có hàng triệu người sinh sống trong không gian. “Quá trình này sẽ tăng tốc rất nhanh", ông nói.

Bộ đồ du hành vũ trụ mới của Axiom mang đến sự linh hoạt và thoải mái, chắc chắn sẽ làm hài lòng các phi hành gia.

Christian Davenport, tác giả cuốn Rocket Dreams, người đã theo dõi sát sao cuộc đua của Jeff Bezos và Elon Musk, cho rằng những dự đoán như vậy không còn quá viển vông. “Mọi người đã bàn về điều này từ lâu rồi. Giờ đây, lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó có vẻ thực sự đáng tin rằng có thể xảy ra trong vòng hai thập kỷ", ông nhận định.

Năm 2023, công ty Above Space có trụ sở tại Alabama đã công bố kế hoạch xây dựng một trạm không gian sang trọng mang tên Voyager Station. Dự án được kỳ vọng hoàn thành trong vòng 5 năm sau khi huy động đủ vốn, với chi phí ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Ở một tầm nhìn xa hơn, kiến trúc sư người Ấn Độ Swain C. Shine đã đặt mục tiêu 40 năm để xây dựng một khách sạn siêu hiện đại trên sao Hỏa. Dù vậy, không ít người tin rằng Skyler Chan và những doanh nhân cùng thời có thể sẽ đặt nền móng cho tham vọng này sớm hơn.

Shine hình dung sao Hỏa có thể trở thành một điểm đến du lịch độc đáo, nơi du khách khám phá các miệng núi lửa, thưởng thức bữa tối được chế biến bằng máy in 3D, hoặc đơn giản là ngồi trong những không gian bằng kính để ngắm nhìn cảnh quan hành tinh đỏ.

Dù nhiều kế hoạch vẫn còn trên giấy và không ít thách thức kỹ thuật, tài chính đang chờ phía trước, các chuyên gia như Davenport vẫn giữ thái độ lạc quan. “Việc con người nghiêm túc bàn luận về những dự án này cho thấy sự quan tâm đến không gian đang tăng mạnh. Những tiến bộ trong lĩnh vực không gian thương mại vài năm qua thực sự rất đáng chú ý. Vì vậy, việc bắt đầu hình dung ra những khách sạn ngoài Trái đất không còn là bước nhảy vọt quá lớn", ông nói.

Nếu các dự án thành hiện thực, du lịch ngoài không gian, từ quỹ đạo Trái đất, Mặt trăng cho tới sao Hỏa, có thể sẽ không còn là giấc mơ khoa học viễn tưởng, mà trở thành một chương mới trong lịch sử khám phá của loài người.