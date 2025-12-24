Nga lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng

(VTC News) -

Ngày 24/12, Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos cho biết họ có kế hoạch hoàn thành nhà máy năng lượng trên Mặt Trăng vào năm 2036 và đã ký hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Lavochkin để thực hiện kế hoạch này. Hợp đồng được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2036.

Roscosmos thông tin thêm mục đích của nhà máy là cung cấp năng lượng cho chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga, bao gồm robot thám hiểm, đài quan sát và cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS).

Nga tiếp tục chương trình chinh phục không gian. (Ảnh: Reuters)

"Dự án này là bước quan trọng hướng tới việc tạo ra trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng có khả năng hoạt động thường xuyên và chuyển đổi từ nhiệm vụ đơn lẻ sang chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn", Roscosmos thông tin.

Mặc dù không nói rõ nhà máy sử dụng năng lượng hạt nhân nhưng Roscosmos cho biết dự án vẫn có sự tham gia của Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom và Viện Kurchatov - cơ sở nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Hồi tháng 6, Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov cũng khẳng định một trong những mục tiêu của tập đoàn là đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng và thúc đẩy dự án khám phá sao Kim, hành tinh thường được gọi là “chị em song sinh” của Trái Đất.

Theo Reuters, kể từ khi nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1961, Nga luôn tự hào là cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, nhưng trong những thập kỷ gần đây, nước này dường như tụt hậu so với Mỹ và ngày càng bị Trung Quốc vượt mặt.

Hồi tháng 8/2023, tham vọng của Nga bị thử thách khi tàu Luna 25 không thể đáp xuống Mặt Trăng như dự định, do bộ điều khiển trên tàu không tắt được động cơ kịp lúc.

Mặt Trăng nằm cách Trái Đất khoảng 384.400 km. Vệ tinh này có vai trò quan trọng trong việc ổn định trục quay của Trái Đất, góp phần duy trì khí hậu ổn định, đồng thời tạo ra hiện tượng thủy triều tại nhiều đại dương trên thế giới.