Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 29/8/2025 - XSVL 29/8

XSVL 29/8. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 29/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 29/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 29/8 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 29/8/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 29/8/2025

Xem lại KQXSVL các ngày quay số mở thưởng trước

- XSVL 22/8, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 22/8/2025

XSVL 22/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 22/8/2025.

- XSVL 15/8/2025

XSVL 15/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 15/8/2025.

- XSVL 8/8/2025

XSVL 8/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 8/8/2025.

- XSVL 1/8/2025

XSVL 1/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 1/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 29/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.