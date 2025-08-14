Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 15/8/2025 - XSVL 15/8

XSVL 15/8. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 15/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 15/8 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 15/8/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 15/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

