Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 22/8/2025 - XSVL 22/8

XSVL 22/8. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 22/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 22/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSVL 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 22/8/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 22/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSVL
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho những vé khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ 2: XSMN do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.
- Thứ 3: XSMN do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.
- Thứ 4: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.
- Thứ 5: XSMN do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.
- Thứ 6: XSMN do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.
- Thứ 7: XSMN do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.
- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 22/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
