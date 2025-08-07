Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 8/8/2025 - XSVL 8/8

XSVL 8/8. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 8/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả các giải thưởng XSVL 8/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 8/8 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 8/8/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ 6 ngày 8/8/2025

- XSVL 1/8, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ 6 ngày 1/8/2025

XSVL 1/8, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 1/8/2025.

- XSVL 25/7/2025

XSVL 25/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 25/7/2025.

- XSVL 18/7/2025

XSVL 18/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 18/7/2025.

- XSVL 11/7/2025

XSVL 11/7, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 11/7/2025.

Địa điểm lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại trụ sở chính của công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số hoặc đại lý vé số trực thuộc công ty được ủy quyền trả thưởng.

Lĩnh thưởng tại đại lý vé số là cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, bạn phải trả phí hoa đồng đổi vé số trúng thưởng cho các đại lý này. Thông thường, mức phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% tùy vào địa điểm đổi thưởng.

Nếu lĩnh thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, bạn sẽ lĩnh đủ các giá trị giải trúng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không tốn phí như lĩnh thưởng tại đại lý.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 8/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.