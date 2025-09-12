Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/9/2025 - XSVL 12/9

XSVL 12/9. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 12/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 12/9/2025 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/9/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 12/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, cho các vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 12/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.