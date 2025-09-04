Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/9/2025 - XSTV 5/9/2025

XSTV 5/9. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 5/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/9/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 5/9/2025

Xem thêm KQXSTV các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSTV 29/8, kết quả xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 29/8/2025

XSTV 29/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 29/8/2025.

- XSTV 22/8/2025

XSTV 22/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 22/8/2025.

- XSTV 15/8/2025

XSTV 15/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 15/8/2025.

- XSTV 8/8/2025

XSTV 8/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 8/8/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ gìn cẩn thận, đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.