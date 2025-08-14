Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 - XSTV 15/8

XSTV 15/8. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 15/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 15/8/2025

Xem lại kết quả XS đài Trà Vinh các ngày quay thưởng trước

- XSTV 8/8, kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8/8/2025

XSTV 8/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 8/8/2025.

- XSTV 1/8/2025

XSTV 1/8, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 1/8/2025.

- XSTV 25/7/2025

XSTV 25/7, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 25/7/2025.

- XSTV 18/7/2025

XSTV 18/7, kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 18/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng tại các đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.