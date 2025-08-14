Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 - XSTV 15/8

XSTV 15/8. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 15/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSTV 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 15/8/2025
Xem lại kết quả XS đài Trà Vinh các ngày quay thưởng trước
- XSTV 8/8, kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 ngày 8/8/2025
- XSTV 1/8/2025
- XSTV 25/7/2025
- XSTV 18/7/2025
Cơ cấu giải thưởng XSTV
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
Lịch quay thưởng XSMN
- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.
- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.
- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.
- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng tại các đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.
- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.
- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.
- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.
Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 15/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
Bình luận