Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 8/8/2025 - XSTV 8/8

XSTV 8/8. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 8/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả các giải thưởng XSTV 8/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 8/8/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 8/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, cho những vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam quay thưởng tại các đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

