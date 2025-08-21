Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 22/8/2025 - XSTV 22/8

XSTV 22/8. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 22/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 22/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 22/8/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 22/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay thưởng.

