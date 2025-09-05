Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/9/2025 - XSQNG 6/9

XSQNG 6/9. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 6/9/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 6/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Sau thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 6/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.