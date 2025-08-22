Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 23/8/2025 - XSQNG 23/8

XSQNG 23/8. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 23/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 23/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 23/8/2025 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 23/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 23/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.