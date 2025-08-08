Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 9/8/2025 - XSQNG 9/8

XSQNG 9/8. XSQNG thứ Bảy ngày 9/8/2025. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 9/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả các giải thưởng XSQNG 9/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 9/8/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9/8/2025

Một số lưu ý khi trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi cần biết

- Người chơi cần phải giữ vé số trúng nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá hạn này, các vé số trúng giải không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi được lĩnh tất cả các hạng giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung do đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung do đài Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa.

