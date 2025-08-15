Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 16/8/2025 - XSQNG 16/8

XSQNG 16/8. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 16/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 16/8/2025 sẽ được cập nhật liên tục từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 16/8/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ 7 ngày 16/8/2025

Xem thêm kết quả XSQNG các ngày quay thưởng trước

- XSQNG 9/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ 7 ngày 9/8/2025

XSQNG 9/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 9/8/2025.

- XSQNG 2/8/2025

XSQNG 2/8, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 2/8/2025.

- XSQNG 26/7/2025

XSQNG 26/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 26/7/2025.

- XSQNG 19/7/2025

XSQNG 19/7, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay ngày 19/7/2025.

Những lưu ý khi trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng giải không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người chơi được lĩnh tổng tất cả các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì lý do khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Lịch quay thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ 3: Lịch quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: Do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Lịch quay thưởng tại đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình.

- Thứ 6: Lịch quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ 7: Lịch quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Lịch quay thưởng tại tại đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 16/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.