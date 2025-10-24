Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 25/10/2025 - XSQNG 25/10

XSQNG 25/10. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 25/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 25/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 25/10/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 25/10/2025

Xem thêm KQXS Quảng Ngãi các kỳ quay số mở thưởng trước

- XSQNG 18/10, kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 18/10/2025

XSQNG 18/10, kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/10/2025.

- XSQNG 11/10/2025

XSQNG 11/10, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 11/10/2025.

- XSQNG 4/10/2025

XSQNG 4/10, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 4/10/2025.

- XSQNG 27/9/2025

XSQNG 27/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giả 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: XSMT được quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 25/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.