Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/9/2025 - XSQNG 27/9

XSQNG 27/9. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 27/9/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 27/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

