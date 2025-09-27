Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/9/2025 - XSQNG 27/9

XSQNG 27/9. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQNG 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 27/9/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 27/9/2025
Xem thêm KQXS Quảng Ngãi các kỳ quay số mở thưởng trước
- XSQNG 20/9, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/9/2025
- XSQNG 13/9/2025
- XSQNG 6/9/2025
- XSQNG 30/8/2025
Cơ cấu giải thưởng XSQNG
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các giải như sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMT
- Xổ số miền Trung thứ 2 mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 4 mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 27/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.
Bình luận