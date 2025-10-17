Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/10/2025 - XSQNG 18/10

XSQNG 18/10. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/10/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 18/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 18/10/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 18/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt (tức chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 sẽ mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Bình, Bình Định và Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.