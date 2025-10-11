Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/10/2025 - XSQNG 11/10

XSQNG 11/10. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQNG 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 11/10/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 11/10/2025
Cơ cấu giải thưởng XSQNG
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi bao gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng
- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.
Lịch quay thưởng XSMT
- XSMT thứ 2 được mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- XSMT thứ 3 có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 4 sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- XSMT thứ 5 do đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.
- XSMT thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 7 sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.
- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 11/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
