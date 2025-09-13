Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/9/2025 - XSQNG 13/9

XSQNG 13/9. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 13/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 13/9/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 13/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, các vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 do đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa mở thưởng.

