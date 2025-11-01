Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 1/11/2025 - XSQNG 1/11

XSQNG 1/11. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 1/11/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 1/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các giải sau:

- 1 giải đặc biệt: trùng 6 số với kết quả công bố, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: trùng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: trùng 5 số với kết quả công bố, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: trùng 4 số với kết quả công bố, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: trùng 4 số với kết quả công bố, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: trùng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: trùng 2 số với kết quả công bố, mỗi giả trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trùng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận, Gia Lai.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 1/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.