Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/9/2025 - XSQNA 16/9

XSQNA 16/9. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 16/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 16/9/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 16/9/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng trên tờ vé). Quá thời hạn 30 ngày quy định, các vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì các nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế, Phú Yên quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 có đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay thưởng.

